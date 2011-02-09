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Ekonomi

TOYOTA'DA ELEKTRONİK KUSUR YOK WASHINGTON (A.A)

09 Şubat 2011 13:52

-TOYOTA'DA ELEKTRONİK KUSUR YOK WASHINGTON (A.A) - 09.02.2011 - Japon otomobil şirketi Toyota'nın güvenlik sorunları nedeniyle geri çağırdığı otomobillerle ilgili ABD hükümetince yürütülen 10 aylık soruşturma sonuçlandı. Buna göre, Toyota'nın geri çağırdığı otomobillerde elektronik kusur tespit edilmedi.   ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi ve NASA mühendisleri, Toyota'nın geri çağırdığı otomobillerde daha önce hatalı paspas ve sıkışan gaz pedalı olmak üzere iki mekanik kusurun tespit edildiğini, Toyota'nın milyonlarca geri çağırmasının konusunun da bunlar olduğunu belirtti.  ABD Ulaştırma Bakanı Ray LaHood da ABD Kongresi'nin talebiyle Ulaştırma Bakanlığının yürüttüğü 10 aylık soruşturmanın tamamlandığını, geri çağrılan otomobillerde elektronik bir kusurun tespit edilmediğini söyledi.  Tüketicileri temsil eden avukatlar ve güvenlik grupları, elektronik kusurun, Toyotalarda istenmeyen hızlanmaya yol açabileceği endişesini dile getirmişlerdi. Avukatlar, yetkililerin incelemeye tabi tuttuğu verilerin güvenirliğine ilişkin soru işaretlerini dile getirirken, bu verilerin tüm olayları aydınlığa kavuşturabilmek için eksik olabileceği üzerinde duruyor.  Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, 2009 yılından bu yana küresel bazda 12 milyondan fazla aracı geri çağırmıştı.  ABD hükümeti, Toyota'ya gaz pedalındaki sorunu bildirmekte geciktiği gerekçesiyle Aralık ayında 32,4 milyon dolar, Nisan ayında da 16,4 milyon dolar para cezası kesmişti.  Toyota, geri çağırmaların ardından ABD'de pazar payını kaybetmeye başladı. 2009 yılının sonlarında Toyota'nın ABD'de yüzde 17 olan pazar payı, geçen yıl Aralık ayında yüzde 15'e kadar düştü.

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