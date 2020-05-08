Toyota yavaş tempoyla işbaşı yapıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mart tarihinde üretime ara veren Toyota'da vardiya hazırlığı... Toyota Türkiye'de işçiler 11 Mayıs’ta işbaşı yapacak. Bu tarihte çalışanlara uygulanması gereken önlemler ve güvenlik kuralları hakkında bilgi verilecek. Üretim, 12 Mayıs itibarıyla hızı düşürülmüş bir tempo ile başlayacak. İlerleyen günler ve haftalarda ise kademeli olarak arttırılacak.

Önlemler listesi

Toyota Türkiye, Koronavirüs'e karşı uzun ve detaylı bir sağlık önlemleri listesi hazırladı. Hazırlanan bu önlemler, yönetim ve çalışan temsilcilikleri tarafından onaylandı. Listede sosyal mesafenin korunması, maskelerin zorunlu kullanımı, yeni düzene geçiş için ayrıntılı fabrika hazırlığı, yeni önlemlerin kapsamlı simülasyonları, paylaşılan alanlardaki temizlik ve dezenfekte işlemlerinin sıklaştırılması, çalışma programlarının yeni düzene uyarlanması, 3C kuralının uygulanması (Yakın temas, kalabalık ve kapalı alanlardan uzak durma / kaçınma), şirket servisleri ve kafeteryasındaki ekstra hijyen kuralları gibi maddeler yer alıyor.