Toyota, yakıt sızıntısı ihtimaline karşın 17 bin Lexus'u çağırdı

T24 - ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin çarpışma testlerinde, arkadan çarpmalarda yakıntı sızıntısı tespit ettiği ancak Toyota'nın gerçekleştirdiği testlerde böyle bir sızıntı tespit edilmediğini açıkladığı Lexus modelinden yaklaşık 17 bin aracı geri çağırıldığı açıklandı.



Japon otomobil üreticisi Toyota, lüks hibrid model 17 bin Lexus'u geri çağıracak.



Toyota'dan yapılan açıklamada, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin yürüttüğü testlerde 2010 model HS250h sedanlarda arkadan çarpmalarda yakıt sızıntısı tespit edildiği ifade edildi.



Şirket, kendi testlerinde herhangi bir sızıntıya rastlanmadığını, buna karşılık yine de geri çağırma planlandığını ifade etti.



Geri çağırmalardan 17 bin Lexus'un etkilenmesi bekleniyor.



Toyota, geçen yıl içinde çeşitli güvenlik gerekçeleriyle dünya genelinde 8.5 milyon aracı geri çağırdı.





