Toyota ve Panasonic iş birliğine gidiyor

Otomobil devi Toyota ile teknoloji şirketi Panasonic'in, elektrikli araçlarda kullanılmak üzere birlikte pil üretmeye hazırlandığı iddia edildi. Ortak girişimin Çinli firmalarla rekabet etmeyi amaçladığı kaydedildi.

İki şirkete de yakın kaynaklara göre, Japon devlerin ortak girişiminin yüzde 51'inin Toyota'nın, geri kalan kısmının ise Panasonic'e ait olacağı belirtildi.

Mazda ve Subaru gibi Japon üreticilerin de Toyota ve Panasonic'in girişiminden faydalanabileceği kaydedildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, ortaklığın, Toyota'nın 2030 yılına kadar elektrikli araç satışını yılda 1 milyon adetin üzerine çıkarmasına katkı sağlayacağı kaydedildi. Panasonic'in de ortak girişim sayesinde maliyet avantajı elde edebileceği aktarıldı.

Tesla'ya batarya sağlayan Panasonic'in, ortaklık ile Amerikalı markaya olan bağımlılığını da bu sayede azaltacağı kaydediliyor.