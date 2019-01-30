Toyota ve Panasonic, elektrikli araçlar için batarya üretecek

Toyota ve Panasonic, otomotiv sektörü için prizmatik batarya üretecek yeni bir şirket kuruyor.

Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, 2020’nin sonunda kurulacak şirkette öz sermaye katılım oranı yüzde 51 Toyota, yüzde 49 Panasonic şeklinde olacak.

Toyota ve Panasonic iş birliği, prizmatik lityum iyon bataryalar, katı hal bataryaları ve gelecek jenerasyon bataryaların araştırma, geliştirme, ürün mühendisliği, üretim, tedarik, sipariş ve yönetimini içerecek.

Toyota batarya hücreleri için geliştirme ve ürün mühendisliği alanında ekipman ve personel sağlayacak. Ortaklıkta görev alacak kişi sayısı, 3 bin 500 civarında olacak ve üretilen ürünler çeşitli otomobil üreticilerine satılacak.

Sektöre hem performans hem de maliyet açısından önderlik yapacak

Investing.com’da yer alan habere göre, otomotiv dünyasında tüketicilerinin beklentisi giderek değişiyor. Ağa bağlı otomobiller, otonom otomobiller ve araç paylaşım servisleri gibi teknolojiler, global ısınma ve enerji kaynakları ile ilgili sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor.

Araçlar bu tür sorunları çözmek için elektrikli olma yönünde ilerlerken, bataryalar onların en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte batarya ile ilgili sorunların da çözülmesi gerekiyor. Maliyet, enerji yoğunluğu, şarj süresi ve güvenliğinin yanı sıra stabil tedarik kapasitesi ve verimli geri dönüş yapılarının da gerçekleşmesi gerekiyor.

Batarya üreticileri ve otomobil üreticilerinin bağımsız çabaları ise bu sorunu çözmek için yeterli olmuyor. Toyota ve Panasonic, yaptıkları iş birliğiyle birlikte Toyota’nın ve diğer otomobil markalarının elektrikli araçlarının yaygınlaşmasına katkı sağlayacak. Yüksek kapasiteli otomotiv prizmatik bataryaları, sektöre hem performans hem de maliyet açısından önderlik yapacak.