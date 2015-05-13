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Ekonomi
Deutsche Welle

Toyota ve Nissan, 6,5 milyon aracı geri çağırdı

Japon otomotiv üreticileri Toyota ve Nissan, kusurlu hava yastıkları (airbag) nedeniyle toplam 6,5 milyon aracı geri çağırıyor.

13 Mayıs 2015 14:29


Toyota'nın geri çağırdığı araç sayısı 5, Nissan'ın ise 1,56 milyonu buluyor. Toyota sözcüsü, kusurun sürüşü etkilemediğini, hava yastıklarının kaza anında devre dışı kalma ihtimaline yol açtığını söyledi.

Nissan'dan yapılan açıklamada hava yastıklarının patlama ihtimalinin sözkonusu olduğu belirtildi. Her iki şirket de geri çağırma operasyonunun ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kazalarla ilgisi bulunmadığını bildirdi.

Toyota'daki arıza, 2003 mart ayı ile 2007 kasım ayları arasında üretilen toplam 35 modeli kapsıyor. Bunlar arasında Corolla ve Yaris serisi de bulunuyor. Nissan'da ise 2004 – 2008 yılları arasında üretilen araçlar geri çağırmadan etkilenecek.

'Takata'nın hava yastıkları patlıyor'

Japon hava yastığı üreticisi Takata, ABD ve Malezya'da ölümle sonuçlanan 5 ayrı kaza nedeniyle suçlanıyordu. Hatalı üretilen hava yastıklarının patlayarak metal şarapnel saçtığı ileri sürülüyor. Geçen yıllarda aralarında Honda ve General Motors'un da bulunduğu birçok otomotiv üreticisi yaklaşık 20 milyon aracı geri çağırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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JaponToyotaNissanCorollaYarisTakata ABDMalezyaHondaGeneral MotorsDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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