Toyota Türkiye CEO'su Bozkurt: Kimse durduk yere vergi artışı açıklamıyor

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - TOYOTA Türkiye CEO\'su Ali Haydar Bozkurt, Motorlu Taşıtlar Vergisi\'ne (MTV) getirileceği açıklanan yüzde 40\'lık artışı değerlendirirken, \"Büyük artışların olduğu dönemler oldu. İstiyoruz ki enflasyon olmasın, zam olmasın ancak hayatın dinamikleri, ekonominin gerekleri var. Kimse durduk yere vergi artışı açıklamıyor. Mevcut durumu doğru okuyacağız, bu geminin yürümesi gerekiyor\" dedi.

Türkiye\'ye pazarına 2016\'da giren Lexus\'un tanıtım toplantısı Adana Sheraton Otel\'de yapıldı. Toplantıya katılarak Lexus hakkında bilgiler veren Toyota Türkiye CEO\'su Ali Haydar Bozkurt, MTV artışının otomobil satışlarına etki edip etmeyeceğini değerlendirdi. Yasa çıkmadan yorum yapmayı erken bulduğunu hatırlatan Bozkurt, şöyle dedi:

\"Genelde böyle geçişlerde yüksek MTV artışları yaşanır. Eski yıllarda yüzde 20\'lerdeydi, yüzde 45 oldu, arttı. Şimdi bütün bunlara zaman içinde ekonominin dinamikleri ayak uyduruyor, bu olacaktır. Biz çıkan bütün yasaları takip etmekle mükellefiz. Çıktıktan sonraki hali neyse herkes buna uyacaktır. Ancak artışlar her zaman etki eder. Bazen küçük artış küçük etki eder, büyük artış olur. Ancak büyük artışların olduğu dönemler oldu. Yüzde 20\'lerden bugünkü rakamlara geldiysek ve hala 1 milyon otomobil satışına doğru gidiyorsak, yeni duruma da adapte oluruz. Ben çocukken, \'benzin şu kadar olursa bir daha araca binmeyeceğim\' diyen insanlar vardı. Ancak o oranları çoktan geçti hala biniyoruz. İstiyoruz ki enflasyon olmasın, zam olmasın ancak hayatın dinamikleri, ekonominin gerekleri var. Kimse durduk yere vergi artışı açıklamıyordur. Sayın Bakan da açıklama yaparken, \'savunma sanayindeki bazı ihtiyaçlar için\' dedi. Zor zamanlarda aile gibi düşünün ülkeyi, kendimize dönüyoruz. Kendi güçlerimizden bir şey üretmeye çalışıyoruz. Kolay olmuyor elbette. Dünyadaki bütün ekonomik gelişmelere baktığınız zaman içinden geçtiğimiz süreç güllük gülistanlık değil. Ne yapacağız, mevcut durumu doğru okuyacağız, bu geminin yürümesi gerekiyor. İş dünyası da böyle bakıyor, sokaktaki vatandaşta.\"

EN BÜYÜK SİLAHIMIZ, \'GENÇ NÜFUS\'

Bozkurt, Irak\'ta yaşanan gelişmelerin Türk otomotiv sektörüne nasıl yansıyacağı şeklindeki soruya ise şöyle cevap verdi:

\"Etrafımızda olan olayların mutlaka ekonomimize yansıması oluyor. Bunu görüyoruz. Ama Türkiye bunun üstesinden hep geldi. Buna bizim sektörümüz açısından baktığınız zamanda, Suriye\'de uzun süredir süren sıkıntılar var. Başka sıkıntılarımız oluyor. Ama bu yıl yine otomobil 1 milyon olmayacaksa da, 950- 960 binle kapatacak görünüyor. Bizim sektörümüz bu tip şeylerden etkileniyor ama toparlanıyor. Türkiye\'deki potansiyel, 80 milyon insan yaşıyor ve yaş ortalaması 29. Genç bir nüfusuz. Bu bizim en büyük silahımız. Avrupa ülkelerinde yaşlılığın getirdiği talep daralmalarını görüyoruz. Bu nedenle nüfusun genç olması Türkiye\'nin en önemli dinamiklerinden biridir. Bu nedenle önemli bir dayanağımız var. Bu tür sıkıntıları atlatacak yollar geliştiriyoruz. Ben 50 yaşındayım, çok zor dönemleri biliyorum. 2001 krizini de biliyorum. O zaman sektörümüz 120 bin adete düşmüştü. Sistemlerde küçülmeler oldu. Firmalar çalışan sayısında azaltmaya gitmişti. Ama 2000 senesinde pazar tarihi rekor satışını yapmıştı. 500 bin adet. 1 sene sonra 120 bine düşmüştü. O dönem, \'battık, bittik buraya kadar\' denildi. Biz o zamanda, \'Türkiye bunları da aşar\' diyorduk. Geldik 1 milyon adetlere dayandık. Bütün dünyadaki ekonomik gelişmeler, ülkeleri bir ucundan etkiler. Ancak biz doğru duruşumuzu belirlediğimiz sürece otomobil sektörünün en az şekilde etkileneceği çıkış noktasını bulabileceğimizi düşünüyorum.\"

60 NOKTADA SERVİS AĞIMIZ VAR

Lexus hakkında da bilgiler veren Ali Haydar Bozkurt, Türkiye\'de 60 noktada servis ağlarının olduğunu söyledi. Lüks segmentteki bir otomobil için bunun özel bir durum olduğunu belirten Bozkurt, \"Otomobilinizi istediğiniz yere, örneğin tatil yapmak için gittiğiniz kente özel TIR aracılığıyla taşıyoruz. Lexus\'un koltuklarını diken terziler özel bir eğitim alıyor. Her 2 elini de kullanarak çalışabiliyor. Aracınızın bozulması çok güç bir durum. Ancak bozulma ihtimaline karşı gerekirse helikopter kaldırıp teknik ekibimizi bulunduğunuz yere gönderiyoruz. Aracı alırken sizden tekrar alma garantisi veriyoruz. Yani size, \'Bu aracı satmak istersen önce bize getir. Mutlaka alıyoruz\' diyoruz. Ayrıca Lexus hibrit teknolojisini 50 yıl önce araştırmaya ve modellerinde uygulamaya başlamış bir marka. Lexus\'un şu anda 7 farklı modeli bulunuyor. Türkiye\'de 1 yıl içinde 153 adet araç sattık. Bunu 5 yıl içinde bin adete çıkarmayı hedefliyoruz.\"



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