Toyota tarihinde ilk kez zarar açıkladı

Japon otomotiv devi Toyota, küresel ekonomik krizin araç talebini düşürmesi nedeniyle tarihinde ilk kez bir mali yılda zarar etti.



Dünyanın en büyük otomotiv şirketi Toyota, 31 Mart 2009 tarihinde sona eren mali yılda 4,4 milyar dolar (437 milyar yen) zarar ettiğini açıkladı. Şirket, önceki mali yılda 1,72 trilyon yen kâr etmişti. Tarihinde ilk kez zarar açıklayan şirket, bu mali yılda 7.57 milyon adet araç sattı.



Açıklamada, Toyota'nın Mart 2010'da sona erecek mali yılda ise 5,5 milyar dolar zarar etmesinin beklendiği de belirtildi.



Toyota Başkanı Katsuaki Watanabe yaptığı açıklamada, "Bu dönemde gelirlerimiz ve karımız ciddi biçimde geriledi. Zarar, özellikle ABD ve Avrupa olmak üzere araç satışlarındaki önemli kötüleşmeden kaynaklandı. ABD ve Avrupa'da finansal piyasaların ve küresel ekonominin düzelmesinin biraz zaman alacağı görünüyor" dedi.



Küresel ekonomik krizin küresel araç talebini düşürmesi yüzünden rakipleri gibi İngiltere'dekiler dahil fabrikalarında üretimi kısan şirket, zarar etmesinde ham madde fiyatlarının yükselmesi ve Japon yeninin değerinin yüksek olmasını da sorumlu tuttu.



Toyota, Mart 2009'da sona eren mali yılda, bir önceki mali yıldan 1,34 milyon adet az olmak üzere 7,57 milyon adet araç sattı.



Bu dönemde şirket Japonya'da 1,95 milyon adet, Kuzey Amerika'da 2,21 milyon adet, Avrupa'da 1,06 milyon adet, Asya'da 905 bin adet, Orta ve Güney Amerika ile Afrika ve Orta Doğu'da 1,44 milyon adet araç sattı.



Toyota, bu mali yılda önceki mali yıla göre, Japonya'da 243 bin, Kuzey Amerika'da 746 bin, Avrupa'da 222 bin, Asya'da 51 bin, Orta ve Güney Amerika ile Afrika ve Orta Doğu'da 84 bin adet daha az araç satmış oldu.



Şirket, piyasalardaki kötüleşmenin devam edecek olması nedeniyle 31 Mart 2010'da sona erecek mali yılda ise 6,5 milyon adet araç satmayı bekliyor.

