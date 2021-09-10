Toyota, parça tedarik sorunu sebebiyle küresel araç üretim tahminini düşürdü

Toyota, eylül ve ekim ayları için küresel üretim tahminini ağustos ayında açıkladığı plana göre bir kez daha düşürdü.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Toyota, Güney Asya’da artan koronavirüs vakalarından dolayı bazı araç parçalarının tedarik edilmesinde sıkıntı yaşandığını ve bundan dolayı eylül ve ekim ayı için üretim öngörülerinde değişiklik yaptıklarını söyledi.

Şirket, eylül ayında 70 bin aracın parça tedarik sorunundan etkileneceğini belirtirken ekim ayında ise 330 bin aracın parça tedarik sıkıntısında etkileneceğini söyledi. Toyota, 31 Mart 2022’de biten mali yılda araç üretim öngörülerini de 9,3 milyondan 9 milyona düşürdü.

Kasım ve sonrasındaki aylar için piyasa görünümünün belirsiz olduğunu söyleyen şirket, şu anki talebin gayet güçlü olduğunu ve belirsizliğe rağmen ağustos ayında duyurulan planın yılın kalanı için devam ettirileceğini vurguladı.

Sektörde çip talebinin artmaya devam ettiğini belirten Toyota, durumu değerlendirdiklerini ve ilgili şirketlerle alınabilecek önlemler konusunda görüştüklerini söyledi.

Toyota eylül ayı için küresel üretim öngörüsünü yüzde 40 azaltmıştı. Daha önce eylül küresel üretimini 900 bin aracın biraz altı olarak öngören Toyota bu tahminini çip krizi sebebiyle yaklaşık 500 bine indirmişti.