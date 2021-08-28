Toyota'nın otonom aracının Paralimpik köyündeki kullanımı görme engelli atlete çarpmasının ardından durduruldu

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Toyota, otonom sürüş yapabilen şoförsüz aracının atletler için oluşturulan köyde bir Paralimpik judoka atletine çarpmasının ardından "kendilerine çok güvendikleri için" özür diledi ve araçların kullanımının durdurulacağını ifade etti.

Görme engelli Japon atlet Aramitsu Kitazono'nun vücudunda kazadan sonra kesikler ve morarmalar meydana geldi. Kitazono'nun bu hafta sonu karşılaşmalara çıkamayacağı açıklandı.

Toyota'nın Başkanı Akio Toyoda, "Bu kaza birçok insanı endişelendirdiği için üzgünüz. Bir araç, insandan güçlüdür, o yüzden durumu konusunda endişeliydim. Yaşananlar, otonom araçların henüz normal yollar için gerçekçi bir seçenek olmadığını gösteriyor" dedi.

Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarında shuttle görevi yapan e-Palette otobüslerin kullanımının geçici olarak askıya alınacağı belirtildi.