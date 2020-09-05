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Bilim / Teknoloji

Toyota'nın Ay'a gidecek aracının adı belli oldu

05 Eylül 2020 21:22

Toyota ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından geliştirilen ve Ay'ın yüzeyinde kullanılacak olan aracın adı açıklandı.

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