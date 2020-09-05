Toyota'nın Ay'a gidecek aracının adı belli oldu

Toyota ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından geliştirilen ve Ay'ın yüzeyinde kullanılacak olan aracın adı açıklandı.

Toyota ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uluslararası uzay araştırmaları için geliştirdikleri aracın adı belli oldu.

SpaceCom’da yer alan habere göre, 2029 yılında Ay'a gitmeye hazır hale getirilmesi planlanan araca 'Lunar Cruiser' ismi verildi.



2029 yılında gönderilmesi planlanan bu araç Ay yüzeyindeki araştırma faaliyetleri için kullanılacak. Araç, sınırlı enerji kaynaklarının olduğu ayda, 10 bin kilometreden daha fazla menzil kat edebile