Toyota milyonlarca aracı geri çağırıyor

Japon otomotivcilik devi Toyota, tedarikçi Takata'nın hatalı hava yastıklarının değiştirilmesi için 5 milyon 800 bin aracı daha servise çağırdı. Şirketten yapılan açıklamada Avrupa ülkelerinde satılan 1 milyon 400 bin Corolla ve Yaris'in de bu sayıya dâhil olduğu belirtildi. Japonya'da servise çağrılan Toyotaların sayısı 1 milyon 150 bini buluyor.

Takata şirketi tarafından imal edilen hatalı hava yastıkları son yıllarda birçok markayı milyonlarca aracı geri çağırmak zorunda bırakmıştı. Tedarikçi Takata, defolu hava yastıkları yüzünden mali sıkıntıya girdi. Milyonlarca hava yastığını yenisiyle değiştirebilmesi için şirketin milyarlarca dolara ihtiyacı olduğu bildiriliyor. Hava yastığını şişirme mekanizmasındaki hatanın şimdiye kadar 14 kişinin ölümüne, en az 150 kişinin de yaralanmasına neden olduğu tahmin ediliyor.

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DW, Reuters/AG, BK