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Ekonomi

TOYOTA JAPONYA'DA ÜRETİME BAŞLAYACAK TOKYO (A.A)

18 Nisan 2011 13:54

-TOYOTA JAPONYA'DA ÜRETİME BAŞLAYACAK TOKYO (A.A) - 18.04.2011 - Dünyanın ve Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi Toyota, 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından ilk kez Japonya'daki tüm fabrikalarında üretime yeniden başlayacak. Ancak fabrikalar parça sıkıntısı nedeniyle yarım kapasite çalışacak.  Toyota'dan yapılan açıklamada, şirketin hala 150 çeşit otomobil parçasını tedarik etmekte zorluk çektiği belirtildi.  Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami, kuzeydoğudaki otomobil parçası fabrikalarının zarar görmesine neden olmuştu.  Toyota, Japonya'daki tüm fabrikalarında üretimi 27 Nisan'a kadar yarım kapasite sürdürecek, 28 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında üretimi durduracak. Şirket, Japonya'da yarım kapasite üretime 10 Mayıs'ta yeniden başlayacak ve 3 Haziran'a kadar sürdürecek. Toyota, sonraki tarihler için gelecek haftalarda karar verecek.  Toyota Sözcüsü Shiori Hashimoto, Toyota'nın tam kapasite üretime ne zaman döneceğinin belirsiz olduğunu kaydetti. 

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