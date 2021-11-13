Toyota, iklim anlaşmasında bulunmayı reddetti

Japon otomobil üreticisi Toyota, 2040 yılından sonra içten yanmalı motorlu araçlarının satışını yasaklama kararını içeren COP26' Anlaşması'na katılmayı reddetti.

Geçtiğimiz günlerde İskoçya'nın Glasgow kentinde imzalanan iklim değişikliği konulu COP26 anlaşmasına 32 ülke ve birçok otomobil devi katılmıştı. Türkiye'nin de kabul ettiği anlaşma, 2040 yılından sonra içten yanmalı motorlu araçlarının satışını yasaklama kararını içeriyor.

insideevs'in haberine göre; Mercedes-Benz ve General Motors gibi dev isimlerin kabul ettiği anlaşmayı Toyota kabul etmedi. Japon üretici gibi Volkswagen de elektrikli araçlara devam eden ağır yatırımlarına rağmen taahhütte bulunmayı reddetti.

Toyota sözcüsü Reuters'e verdiği demeçte, Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki müşteri hazırlığı, enerji kullanılabilirliği ve şarj altyapısı ile ilgili endişelerin hepsinin anlaşmayı imzalamama kararına yol açtığını belirtti.



Sözcü şunları kaydetti: "Asya, Afrika, Orta Doğu gibi dünyanın birçok bölgesinde tam sıfır emisyonlu taşımacılığı teşvik etmek için uygun bir ortam henüz oluşturulmadı. İlerleme kaydetmenin daha fazla zaman alacağını düşünüyoruz… Bu nedenle, bu aşamada ortak açıklamayı kabul etmemiz zor."