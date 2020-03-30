Toyota, ikinci bir karara kadar Avrupa'daki çoğu fabrikasını kapalı tutacak

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Toyota, Rusya dışında Avrupa'daki tüm fabrikalarının yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Araba şirketi, fabrikaların ikinci bir emre kadar çalışmaya başlamayacağını ve bu tarihin en erken 20 Nisan olacağını duyurdu.

Sadece Rusya'daki fabrikanın 3 Nisan'da iş başı yapacağı belirtildi.

Toyota, salgın nedeniyle Mart ortasında Fransa, Britanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Portekiz ve Türkiye'deki fabrikalarında üretimi durdurmuştu.

Şirket, Kuzey Amerika'daki üretimini de süresiz olarak durdurmuştu.

Toyota Türkiye'nin CEO'su Haydar Bozkurt, süreç boyunca kimseyi işten çıkarmayacaklarını duyurmuştu.