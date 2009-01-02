Toyota güneş enerjisiyle çalışan otomobil yapıyor

Ürettiği çevreci hybrid otomobil Prius ile tüm dünyada beğeni toplayan Toyota, bu kez de tamamen elektrikle çalışan yeni bir otomobil geliştirdiğini açıkladı



Prius'un yeni modeli olarak lanse edilecek araçla ilgili çalışmalar 2009'da yoğunlaştırılacak. Aracın üst tavanında yer alacak güneş panelleri sayesinde benzin bağımlılığı ortadan kaldırılacak. Prius modellerine ilk aşamada deneme amacıyla daha ince ve küçük olarak yerleştirilecek olan paneller, sadece aracın klimasının çalışması için gerekli enerjiyi üretecek. Ardından tüm aracın ihtiyacı olan enerjiyi üreten modeller geliştirilecek