Toyota frene basıyor

Japon otomotiv şirketi Toyota, Avrupa'da talebin zayıflaması nedeniyle İngiltere ve Türkiye'deki fabrikalarında üretimi yavaşlatacağını, geçici işçilerin sayısını azaltacağını bildirdi. Dünyanın en büyük otomotiv şirketi Toyota'dan bir sözcü yaptığı açıklamada, "Avrupa'da son zamanlardaki talep koşullarına karşılık olarak bir aracın üretim zamanını değiştirmek gibi önlemlerle üretim esnekliğini ayarladıklarını" söyledi.

Sözcü, şirketin bazı geçici işçilerle sözleşme yenilemeyeceğini, ancak tam gün çalışanlarla devam edeceklerini belirtti. Şirket, üretim ve geçici işçi azaltmayla ilgili hedeflerine ilişkin ayrıntı vermedi. Toyota, dün Nisan-Haziran döneminde karının geçen yıl aynı döneme göre yüzde 28 düşerek 353,6 milyar yen (3,23 milyar dolar) olduğunu açıklamıştı.

Firma, Çin ve Asya'nın geri kalan kısmında, Afrika ve Güney Amerika'da araç satışlarının güçlü, ancak geleneksel pazarları Japonya, ABD ve Avrupa'da zayıf olduğunu bildirmişti. Küresel araç satışında ABD'li otomotiv şirketi General Motors (GM) ile başabaş bir mücadele yürüten Toyota, bu yılın ilk yarısında GM'den 277 bin 532 adet fazla araç satarak, 4 milyon 817 bin 941 adet araç satışına ulaştı ve böylece dünyanın en büyük otomotiv firması oldu. Geçen ay Toyota, bu yıl küresel araç satışı tahminini 350 bin adet azaltarak 9,5 milyon adete çekmişti.

(AA)