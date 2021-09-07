Toyota, elektrikli araba bataryalarını geliştirmek için 13,7 milyar dolar harcayacak

Toyota, hibrit ve elektrikli araba bataryalarının geliştirilmesi ve tedarik güvenliğinin sağlanması için 2030 yılına kadar 13,7 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Toyota yöneticileri salı günü gerçekleştirdikleri çevrimiçi bir toplantıda 2030 yılına kadar 70 elektrikli araç üretim hattı kuracaklarını ve 180 gWh’lık tedarik zinciri kurmayı hedeflerini 200 gWh’e çıkardıklarını söyledi.

Şirketin CEO’su Masahiko Maeda, sıfır karbon salınımı yapan araçların yenilenebilir enerjinin yaygın olduğu yerlerde büyük öneme sahip olduğunu ve bundan dolayı Toyota’nın karbon salınımını azaltan araçlara geçişe hazırlandığını belirtti.

Toyota, 2021 yılının başında 2025 yılına kadar 15 adet elektrikli araç modeli çıkarmayı planladığını duyurmuştu.