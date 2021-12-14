Toyota’da üretimi durdurma uzatıldı

Otomobil üreticisi Toyota, Japonya’daki fabrikalarındaki üretim durdurmalarını uzattığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, kesintilerin "Covid-19'un yeniden yayılması ve Japonya'daki sıkı lojistik şartlar nedeniyle Güney Doğu Asya'daki tedarikçilerdeki sorunlardan" kaynaklandığı belirtildi.

14 bin araç kayıp

Şirket, son duraklamalardan kaynaklanan üretim kaybının Aralık ayında toplam 14 bin araç olacağını söylerken, Land Cruiser ve Lexus üretiminin gecikmelerden etkileneceğini vurguladı.

Toyota, kesintilerin "Covid-19'un yeniden yayılması ve Japonya'daki sıkı lojistik şartlar nedeniyle Güney Doğu Asya'daki tedarikçilerdeki sorunlardan" kaynaklandığını söyledi.

Bununla birlikte şirket, 31 Mart'ta sona eren yıl için yıllık küresel üretim hedefine bağlı kalmayı hedeflediğini de söylerken, "9 milyon adet üretimine bağlı kalmak istiyoruz ancak durumu yakından takip edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Çip sıkıntısı nedeniyle küresel üretim tahmini düşürüldü

Ağustos ayında Japon otomobil üreticisi, çip sıkıntısı nedeniyle küresel üretim tahminini düşürdüğünü açıklamıştı.

Toyota'nın General Motors, Ford, Nissan, Daimler, BMW ve Renault gibi rakipleri de yeterli yarı iletken sağlamak için mücadele ederken üretimi kısmak zorunda kaldıklarını duyurmuşlardı.