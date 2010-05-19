Toyota cezasını ödedi

T24- Japon otomobil üreticisi Toyota, ABD Ulaştırma Bakanlığı’nın, gaz pedalındaki sorunu bildirmekte geciktiği gerekçesiyle kestiği 16,4 milyon dolarlık rekor cezayı ödedi.





Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, Toyota’nın 19 Nisan’da üzerinde anlaşılan cezayı ödediğini bildirdiler. Toyota’nın cezayı ödemek için 30 günü vardı.





Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, geçtiğimiz aylarda, güvenlik sorunları nedeniyle dünya genelinde 8 milyondan fazla aracı geri çağırmıştı.





Şirket hala ABD’de birçok davayla karşı karşıya bulunuyor.