Toyota Adapazarı fabrikasında 2 bin 500 kişiyi işe alacak

Toyota, İŞKUR’dan 2.500 kişilik işgücü talebinde bulundu. Toyota’nın Adapazarı’ndaki fabrikasında Nisan-Mayıs aylarında 1.000, ilerleyen aylarda ise her ay 200 civarı çalışanın yeni istihdamı sağlanacak.

Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGİP) kapsamında Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’de işe alınacaklar için, 3 hafta süreli oryantasyon ve mesleki eğitim sağlanacak.

Daha sonra kursiyerler 6 ay süreli sözleşmeli çalışan olacak. Yeni çalışanların bir kısmı 6 aylık çalışma sonrasında kadroya geçecek. İşe alım için yetiştirilecek meslek grupları ise kalite kontrolcü, oto montajcı, nokta kaynakçısı, boya operatörü ve plastik mamuller imalatçı olarak açıklandı.

Kapasite bakımından ise Toyota’nın Avrupa’daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası olan Adapazarı tesisinde hibrit versiyona sahip Corolla Sedan ve C-HR modelleri üretiliyor. Fabrikada 5.000 kişinin üzerinde istihdam sağlanıyor.

Katılımcı şartları ve başvuru yolu



Mesleki eğitim projesine katılmak isteyen iş arayanların; 30 yaşın altında, en az lise mezunu, Sakarya, Kocaeli veya Düzce’de ikamet ediyor olması gerekiyor. Bu şartları taşıyan iş arayanlar, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’ye, Sakarya ve diğer illerin İŞKUR İl Müdürlükleri’ne veya online platformlara başvuru yapabiliyor.