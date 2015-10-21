Toyota 6,5 milyon aracını geri çağırıyor



Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, çağrılacak modeller arasında Yaris ve Corolla da bulunuyor. Açıklamada, araçların 2,7 milyonunun ABD, 1,2 milyonunun Avrupa, 600 bininin ise Japonya'da olduğu belirtildi. Sorun nedeniyle şimdiye kadar herhangi bir kaza yaşanmadığı belirtildi.

Toyota'nın açıklamasına göre, açma kapama düğmesindeki sorun kısa devre riskine, kısa devre ise yangın ihtimaline yol açıyor.

Patlayan hava yastıkları

Otomotiv sektöründe geçtiğimiz yıllarda milyonlarca araç hatalı hava yastıkları nedeniyle geri çağrılmıştı. Takata şirketine ait hava yastıklarının patlayarak metal şarapnel saçtığı ileri sürülüyor.

ABD'li yetkililer muhtelif trafik kazalarında 6 kişinin ölümü, 100'ü aşkın kişinin yaralanmasına Takata firmasınca üretilen kusurlu hava yastıklarının neden olduğunu ileri sürüyordu. Takata ise hataya bazı ABD eyaletlerindeki aşırı sıcak ve rutubetli havanın neden olduğunu savunuyordu.

Milyonlarca araç geri çağrıldı

ABD, şubat ayında Takata'ya "yeterince işbirliği yapana kadar günde 14 bin dolar para cezası" kesmiş, ABD Ulaştırma Bakanlığı ve ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Kurumu'nun (NHTSA) Takata ile yürüttüğü görüşmeler mayıs ayında uzlaşmayla sonuçlanmıştı. Taraflar arasında varılan uzlaşma çerçevesinde toplam 33,8 milyon aracın geri çağrılması kararlaştırılmıştı.

Takata'nın hatalı airbagleri en çok Honda'yı etkiledi. Ancak Honda'nın yanı sıra BMW, Fiat Chrysler, Ford, General Motors, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru ve Toyota marka araçlar da geri çağrıldı.