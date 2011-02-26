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Ekonomi

TOYOTA 5 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR ŞANGHAY (A.A)

26 Şubat 2011 11:36

-TOYOTA 5 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR ŞANGHAY (A.A) - 26.02.2011 - Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinde olan Toyota, Çin'e ithal edilen Lexus marka 5 bin 202 arabasını geri çağıracak. Şinhua ajansının haberinde, gaz pedallarındaki bir arızadan dolayı 23 Marttan itibaren araçların geri çağrılacağı, Çin Kalite Teftiş ve Karantina İdaresi'nin de Toyota'dan bir açıklama istediği belirtildi. Toyota ise yaptığı duyuruda, Şubat 2003-Temmuz 2006 tarihlerinde üretilen ve Çin'e ithal edilen 5 bin 202 Lexus RX300/350 tipi aracın 23 Marttan itibaren muhtemel güvenlik önlemleri çerçevesinde geri çağrılacağını açıkladı. Firma 2009 ile 2010 yılının sonuna kadar 16 milyon aracını geri çağırmıştı. Toyota dünya genelindeki satışlarının yüzde 10'unu Çin'e gerçekleştiriyor. Firma, 2010 yılında Çin'e 846 bin araç satmıştı.

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