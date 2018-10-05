Toyota 2.4 milyon hibrit aracı geri çağırdı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Toyota, ABD, Avrupa ve Japonya pazarlarındaki toplam 2.43 mliyon hibrit aracını geri çağırdığını duyurdu.

Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Ekim 2008 ve Kasım 2014 arasında ürettiği Prius ve Auris modelleri geri çağrıldı.

Çağırılan araçların 1.25 milyonu Japonya’da, 830 bini Kuzey Amerika’da ve 290 bini Avrupa’da bulunuyor.

Toyota’dan gelen açıklamada, nadir rastlanan hibrit sistem arızalarında, bazı araçların, tehlike önleyici sürüş moduna geçemediği ve bu durumun güç kaybı ve tekleme sorunlarına yol açtığı belirtildi