Toyota, 2020'ye kadar en az 10 farklı tam elektrikli otomobil üretecek

Japon otomotiv devi Toyota 2020 yılına kadar en az en az 10 tam elektrikli araç modeli üretmeyi planladığını açıkladı.

Şirket tarafından bugün yapılan açıklamaya göre 2025 yılına kadar da Toyota veya Lexus markası ile üretilen tüm araçlar ya tam elektrikli olacak, ya da elektirkli hibrit veya hidrojen yakıt hücreli gibi bir diğer seçenekleri olacak.

Yeşil Ekonomi'de yer alan habere göre, Toyota 2030 yılı için ise farklı türlerde toplamda 5,5 milyon elektrikli araç satmayı, ayrıca 2030'a kadar yıllık 1 milyon araçlıl satış rakamına ulaşmayı hedefliyor.

Bununla birlikte şirket bu araçların ihtiyaç duyduğu piller için ise 2030'a kadar 1,5 trilyon yen (13 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor.

Toyota elektrikli araçları ilk olarak Çin pazarına ardından Japonya, Hindistan, ABD ve Avrupa pazarlarına sunacak.