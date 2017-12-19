T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Toyota, 2020'ye kadar en az 10 farklı tam elektrikli otomobil üretecek

Toyota ihtiyaç duyduğu piller için ise 2030'a kadar 13 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor

19 Aralık 2017 01:59

Japon otomotiv devi Toyota 2020 yılına kadar en az en az 10 tam elektrikli araç modeli üretmeyi planladığını açıkladı.

Şirket tarafından bugün yapılan açıklamaya göre 2025 yılına kadar da Toyota veya Lexus markası ile üretilen tüm araçlar ya tam elektrikli olacak, ya da elektirkli hibrit veya hidrojen yakıt hücreli gibi bir diğer seçenekleri olacak.

Yeşil Ekonomi'de yer alan habere göre, Toyota 2030 yılı için ise farklı türlerde toplamda 5,5 milyon elektrikli araç satmayı, ayrıca 2030'a kadar yıllık 1 milyon araçlıl satış rakamına ulaşmayı hedefliyor.

Bununla birlikte şirket bu araçların ihtiyaç duyduğu piller için ise 2030'a kadar 1,5 trilyon yen (13 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor.

Toyota elektrikli araçları ilk olarak Çin pazarına ardından Japonya, Hindistan, ABD ve Avrupa pazarlarına sunacak.

ETİKETLER

toyotaaraçelektrikLexus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24