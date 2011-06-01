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Ekonomi

TOYOTA 105 BİN 784 ARACI GERİ ÇAĞIRACAK TOKYO (A.A)

01 Haziran 2011 13:05

-TOYOTA 105 BİN 784 ARACI GERİ ÇAĞIRACAK TOKYO (A.A) - 01.06.2011 - Japon otomobil üreticisi Toyota, 105 bin 784 adet Prius model aracını geri çağıracak. Şirket yetkililerince yapılan açıklamada, Toyota, vites kutusu ve direksiyonundaki teknik bir hata nedeniyle 1997 ve 2003 döneminde üretilen Prius model araçların 47 bin 784 adedinin Japonya'da, 52 bininin ise ABD'de çağrılacağı ifade edildi.  Açıklamada, söz konusu geri çağırmalardan Almanya ve İngiltere'deki araçların da etkileneceği belirtilerek, şu ana kadar sorunla ilgili çok sayıda vaka bildirildiği ancak herhangi bir kaza rapor edilmediği kaydedildi. Toyota ayrıca 2008-2009 yılları arasında üretilen 21 bin 636'sı Japonya'da olmak üzere 33 bin 636 adet iQ compact model aracını frenlerinde bulunan bir sorun nedeniyle geri çağıracağını duyurdu.

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