Toynağı yerine ayağına çakılan yanlış çiviler, atı sakatladı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da bir nalbandın, küçük nal yerine büyük tahta çivileri ayağına çaktığı \'Ceylan\' isimli at, hayvanseverlerin yardımıyla tedaviye alındı. Atın sahibi 80 yaşındaki Şeref Özdemir, nalbandın yaptığı işi iyi bilmediğini ileri sürerek, \"Nalları çaktırdıktan sonra baktım; at, yattığı yerden kalkmıyor. 15 gündür böyle çekiyor. Nalbant, bu işten anlamıyor. Çivileri etine çakmış\" dedi.

Antalya\'da yaşayan Şeref Özdemir, 11 yıldır yük taşıma işinde kullandığı 15 yaşındaki \'Ceylan\' adlı atına 15 gün önce nal çaktırmak istedi. Özdemir, anlaştığı nalbantla \'Ceylan\'ın dört toynağına otomobil lastiklerinden kesilmiş parçalar çaktırdı. Atını ertesi gün yatar vaziyette bulan Özdemir, tüm çabasına rağmen \'Ceylan\'ı ayağa kaldıramadı. Yaşlı adam, hastalandığını düşündüğü atını, evinin karşısında bulunan çimlerin bulunduğu alana bırakıp, hayvanın iyileşmesini bekledi. Geçen süre içerisinde sağlık durumu kötüye giden atı gören bir kişi, hayvanın fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ve bir grup hayvansever, ata yardım için bir araya geldi. Bir veterinerle görüşen hayvanseverler, \'Ceylan\'ı muayene ettirdi.

ÇİVİLERİ TOYNAK YERİNE AYAĞINA ÇAKMIŞLAR

İlk muayenede, atın toynaklarına çakılan çivilerin nal çivisi olmadığı ve yanlış nallama nedeniyle çivilerin, atın ayaklarına çakıldığı belirlendi. Bacaklarında ve toynaklarında iltihaplanma meydana gelen hayvanın vücudunun değişik yerlerinde de uzun süre yatmaya bağlı yaralar oluştuğu tespit edildi. Detaylı muayeneden geçirilen atın yaraları, antibiyotik spreylerle temizlenirken, hayvanseverler de \'Ceylan\' için saman ve yem bağışında bulundu.

Atın toynaklarına uzun süre bir şey çakılmayacağını belirten Arife Yanık, “Atın ayaklarına lastik, çaktırmışlar; ancak lastikler, ete çakıldığı için ayaklarında enfeksiyon oluşmuş. Hemen bir nalbant getirdik. Yemesi için sebze ve meyveler getirttik. Yumuşak yerde yatması gerektiği söylendi ve biz de saman serdik altına. Sol ön ve arka ayaklarında ciddi kanama vardı. Nalbant plastikleri söktü. Çiviler, tahta çivisi gibiydi. Çok ızdırap çekmiş\" diye konuştu.

\'NALBANT, İŞİ BİLMİYOR\' İDDİASI

Atın sahibi Şeref Özdemir ise, nalbandın yaptığı işi iyi bilmediğini ileri sürdü. Nal çaktırdıktan sonra atın bir daha ayağa kalkamadığını anlatan Özdemir, “Nalları çaktırdıktan sonra baktım; at, yattığı yerden kalkmıyor. 15 gündür böyle çekiyor. Nalbant, bu işten anlamıyor. Çivileri etine çakmış. O kadar üzüldüm ki gece uyuyamadım bile. Bu canlar, bize Allah\'ın emaneti\" dedi.

