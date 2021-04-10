Toygun Atilla ve Ersoy Dede arasında "Sedat Peker" tartışması

Gazeteci, yazar Toygun Atilla ile TRT Ana Haber Sunucusu Ersoy Dede arasında geçen sosyal medyadaki 'Sedat Peker' tartışma dikkati çekti.

Dün 5 ilde Sedat Peker'in lideri olduğu belirtilen organize suç örgütüne operasyonlar düzenlendi. Gazeteci Toygun Atilla, TRT1 Ana Haber Bülteni'ni sunan Ersoy Dede'nin yaklaşık bir sene önce attığı, "Hainlere karşı millet olarak verdiğimiz savaş sürecinde unutulmayacak mücadele sahiplerinden biri de iş adamı Sedat Peker" tweet'lerini hatırlatarak, "Sedat Peker’e sosyal medya hesabından övgüler dizen ‘ünlü ancorman’ bugün devlet televizyonunda Sedat Peker’e operasyon haberini hangi yüzle ve nasıl sunacak çok merak ediyorum” diye yazdı.

Dede: Toygun Kardeş söyleyecek sözün varsa patronuna söyle istersen

Ersoy Dede ise, “Toygun Kardeş söyleyecek sözün varsa patronuna söyle istersen. Biz de ondan gördük de ‘işadamı’ falan dedik” ifadeleriyle karşılık verdi.

Atilla: Kendine saygın varsa ve yaptığın iş gazetecilik olduğunda, birilerinden görerek tavır ve davranışlarda bulunmazsın

Atilla ise Dede’nin paylaşımına, “Ersoy Dede, kendine saygın varsa ve yaptığın iş gazetecilik olduğunda birilerinden görerek tavır ve davranışlarda bulunmazsın. Aklını kiraya vermemiş, ruhunu satılığa çıkartmamış olursun. Bunlar kulağına küpe olsun. Hiç aklından çıkartma, faydası olur, zararı olmaz!” diyerek yanıt verdi.

Dede: Delikanlı adam çıkar, Demirören ailesine de çeker restini

Ersoy Dede ise Toygun Atilla’nın Demirören grubundaki işini hatırlatarak, “Boşver beni. Delikanlı adam, çıkar Demirören ailesine de çeker restini. Sence sahiden bu adama ‘itibarlı’ muamelesi yapmak sorun olsaydı, kendi gazetende bunu sorun ederdin. Genel Yayın Yönetmenin evinde misafir ettiğinde tepki gösterirdin. Bırak şimdi ucuz kahramanlığı” ifadelerini kullandı.

Atilla: Naçizane tavsiyem gazeteciliği gazetecilere bırakın

Toygun Atilla buna karşın, “Delikanlılık bizim yaptığımız işle ölçülüdür, herkesin boyunun ölçüsü de arşivlerde var. Naçizane tavsiyem gazeteciliği gazetecilere bırakın. TRT gibi köklü bir devlet kurumunda çalışan kıymetli meslektaşlarımızı da üslubunuzla, tavırlarınızla utandırmayın" dedi.

Dede: Patronun bu adama en hayırsever iş adamı ödülü verdi

Ersoy Dede de Atilla'ya, "Soru basit kardeşim. Patronun bu adama en hayırsever iş adamı ödülü verdi. Genel yayın yönetmenin evinde pasta börekle ağırladı. Eğer sorun bu adama ‘itibarlı’ muamelesi yapılmasıysa onlara ne tepki verdin? Soru net" diye yanıt verdi.

Atilla: FETÖ’ye aşıkken kimleri referans alıyordunuz Ersoy Dede

Toygun Atilla son olarak, "FETÖ’ye aşıkken kimleri referans alıyordunuz Ersoy Dede. Onları da söyleyin tüm kamuoyu ile birlikte aydınlanalım" diye yazdı.