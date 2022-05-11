Tourism Investment Forum 16 Mayıs’ta düzenlenecek

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Tourism Investment Forum (TIF) etkinliği öncesi basınla bir araya gelerek etkinliğe ilişkin bilgi verdi. Narin, TIF'in amacının Türk turizm sektörünün önümüzdeki 20 yılını tasarlamak olduğuna dikkat çekti. TIF etkinliği Mandarin Oriental Bosphorus’ta 16 Mayıs'ta düzenlenecek.

2020 yılında düzenlenen ilk TIF’in önemli konuşmacılar ve katılımcılarla "çok ciddi" ilgi çektiğini vurgulayan Oya Narin, bu yıl ikincisini gerçekleştirecekleri etkinlikte de yine yurtiçi ve yurtdışından konuşmacıların bulunacağını ve Covid-19 salgını sonrası sadece Türkiye değil dünyada değişen dinamiklerin de tartışılacağını dile getirdi.

"2022'de 30 milyar dolar gelir bekliyoruz"

Narin, 2021 yılında 30 milyon turiste karşılık 24,5 milyar doların ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu yıl itibarıyla 1,8 milyon kapasitesine sahibiz. 331 uluslararası markalı otelin faaliyet gösterdiği sektörümüzde bu otellerin kapasitesinin 150 bin civarında olduğunu söyleyebiliriz. Otellerin yıldız kategorisine baktığımızda ise 5 yıldızlı otellerin yüzde 18’e ulaştığını görüyoruz”

Narin, TTYD olarak, bu yıl 32-35 milyona yakın turist 30 milyar dolar düzeyinde tahminlerini bulunduğunu aktardı.

"TIF, Türkiye’nin potansiyelini anlatmak için en uygun platform"

TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Ayla Heyfegil ise TYDD’nin uluslararası çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha önce yatırım toplantıları için çeşitli yurtdışı etkinliklere katıldıklarını belirten Ayla Heyfegil, TIF sayesinde bu toplantıları Türkiye’de düzenlemenin ve yabancı yatırımcıları ülkemize getirmenin önemine vurgu yaptı.

Heyfegil ayrıca uluslararası yatırım ortamında Türkiye’ye ciddi bir ilgili olduğunu ve yatırımların artacağını sözlerine ekledi.

TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Ferzan Çelikkanat da 2020’de gerçekleştirdikleri ilk TIF’in başarılı olmasının nedeninin Türkiye’nin sahip olduğu potansiyele bağladı. “Önemli olan bu potansiyeli etkili şekilde anlatmak ve tanıtmak” diyen Çelikkanat, TIF’in bunun için en uygun platform olduğunun altını çizdi.