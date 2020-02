Tour Of Antalya'nın Kemer etabını Wim Kleinmann kazandı

Wim Kleinmann: \"Tırmanışlar çok zordu\"

Yarın 32.3 kilometrelik Feslikan Tırmanış Etabı yapılacak

Ata SELÇUK - ANTALYA / DHA

Tour Of Antalya\'nın 121.3 kilometrelik Kemer etabını Monkey Town takımından Wim Kleinmann 3 saat 7 dakika 5 saniye ile kazandı. İkinciliği tekerlek farkı ile Team Felbemayr Simplon Wels takımından Matthias Krizek, üçüncülüğü de Tirol Cycling\'ten Johannes Schinnagel elde etti.

HAVA ŞARTLARI ZORLADI

Korkuteli etabında havanında yağışlı, pistinde kaygan olması nedeniyle yaşanan kaza sonrası bazı sporcular geçirdikleri sakatlık nedeniyle Tour of Antalya\'yı terk etmek zorunda kaldı. Böylece 175 bisikletçi ile start alan Tour of Antalya\'da mücadele eden sporcu sayısı 158 oldu. Saat 12.00\'de Atatürk Parkı\'ndan Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı\'nın damalı bayrağı sallamasıyla start alan bisikletçiler zorlu etaba başladı. Startla birlikte yağmur da şiddetini artırarak devam edince, parkur kaygan hale geldi ve bisikletçileri olumsuz yönde etkiledi.

VALİ KARALOĞLU DA YARIŞI TAKİP ETTİ

Spora ve Tour Of Antalya\'ya verdiği destekle tanınan Antalya Valisi Münir Karaloğlu da yarışın 20\'inci kilometresinden itibaren Tour of Antalya\'yı takip etmeye başladı ve o da bisikletçilere başarı dileklerini iletti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PRİMİ IVAR SLIK\'IN

23.4\'üncü kilometre geride kalırken etabın Yenilenebilir Enerji (Rüzgar Enerjisi) Sprint Primi kapısından geçildi. Primin ilk üç sırası şöyle oluştu:

1-Monkey Town Continental Takımı\'ndan Ivar Slik 2-Trol Cycling\'ten Georg Zimmermann, 3-Tarletto Isorex\'ten Yiber Sefa

SPRINT PRİMİ\'Nİ DE IVAR SLIK ALDI

35.6 kilometre\'de oluşan Sprint Primini\'de Monkey Town Continental Takımı\'ndan Ivar Slik kazandı. İkinciliği Trol Cycling\'ten Georg Zimmermann, üçüncülüğü de Trol Cycling\'ten Markus Wildauer elde etti.

YOKUŞ PRİMİNİ AWET HABTOM ALDI, MUHTEŞEM MANZARA YABANCILARI MEST ETTİ

66.3\'üncü kilometre geçilirken etabın son yokuş primini alan sporcu da belli oldu. Polartec Kometa Takımı\'ndan Awet Habtom çizgiyi birinci geçti. İkinciliği Wilier Trestiena - Bella Italia Takımı\'ndan Edoardo Zardini, üçüncülüğü Trol Cycling\'ten Benjamin Brkiç, dördüncülüğü aynı takımdan Johannes Schinngel ve beşinciliği de Torku Şekerspor\'dan Cristian Raielanu elde etti.

ROB RUIJGH YARIŞTAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Etap büyük mücadeleye sahne olurken, hakem heyeti 73 sırt numaralı bisikletçiyi motorsiklete tutunduğu için yarıştan diskalifiye etti. Böylece Tarletto Isorex takımı yarışa 7 sporcu ile devam etmek zorunda kaldı.

ORGANİZASYON GÖREVLİLERİ YOLU SÜPÜRDÜ

Diğer taraftan yarışın eksiksiz devam etmesi için her türlü tedbire başvurulduğu Tour Of Antalya\'da bugüne kadar görülmeyen bir olaya imza atıldı. Organizasyon görevlilerinden eski milli sporcu Ahmet Çiftçi ve Mutlu Erçevik ile Barut Hotels zinciri içinde görev yapan Hakan Bayraktar, parkurun bir bölümünü süpürerek müthiş bir iş çıkardı.

Tour Of Antalya\'nın bugün koşulan Kemer etabından sonra Genel Ferdi Klasman birinciliğine yükselen Monkey Town Takımı\'ndan Wim Kleinmann Magenta Mayoyu giymeye hak kazandı. Diğer mayoların dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti..

YEŞİL MAYO: Tirol Cycling Takımı\'ndan Johannes Schinnagel

TURUNCU MAYO: Felbermayer Sımplon Wels Takımı\'ndan Daniel Lehner

SARI MAYO: Trol Cycling\'ten Georg Zimmermann

Dört mayonun ödüllerini ve mayolarını ise şu isimler taktim etti:

Magenta Mayonun sahibi Kleinman\'a ödülünü ve mayosunu Akra -Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut taktim etti.

Yeşil Mayonun sahibi olan Schinnagel\'in ödülü ve mayosunu Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç.Dr Burhanettin Hacıcaferoğlu verdi.

Turuncu mayonun sahibi Lehner\'in ödülünü ve mayosunu Kemer belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel verdi.

Sarı mayonun sahibi Zimmermann\'ın ödülü ve mayosunu Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı takdim etti.

Etap birincisi Kleinman ile ikincisi Krizek\'in ve üçüncüsü Schinnagel\'in ödülünü Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş verdi.

\"TIRMANIŞLAR ÇOK ZORDU\"

Antalya-Kemer- Antalya etabını kazanan Wim Kleinman basın toplantısında çok zorlandığını söyledi. Kleinmann şöyle konuştu:

\"Biraz zor bir etap oldu. Daha sonra yağmur başlayınca parkur iyice kayganlaştı. Tırmanış sırasında ise ısı iyice düştü. Hep önde yer almaya çalıştım. Fakat son iki kilometrede bana yokuş çok dik geldi ve koptum. Bu kez inişte yakalama başarısını gösterdim. Sonuçta da finişe doğru iyi bir yer alarak çizgiyi birinci geçtim.

TURA YARIN FESLİKAN ETABIYLA DEVAM EDİLECEK

Toplam 430 kilometreden oluşan Tour Of Antalya\'ya yarın 32.3 kilometrelik Feslikan etabıyla devam edilecek.

Genel ferdi klasman birincisi bugünkü etap sonucu el değiştirince magentayı Monkey Town Continental takımından Wim Kleinmann giyecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Finiş anından görüntüler

- Ödül töreninden detaylar

- Genel görüntüler

FOTOĞRAFLI