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Spor

Tour Of Antalya'da Feslikan etabının kazananı Artem Oveckhin

Ata SELÇUK / ANTALYA, (DHA) - Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2

24 Şubat 2018 15:57

Ata SELÇUK / ANTALYA, (DHA) - Uluslararası Bisiklet Birliği\'nin (UCI) 2.2 Etaplı Yol Yarışı kategorisinde yer alan Tour Of Antalya\'nın üçüncü gününde düzenlenen 32.5 kilometrelik Feslikan (Geyik Bayırı) tırmanış etabını Marathon Tula Takımı\'ndan Artem Oveckhin 01.04.40 ile kazandı. İkinciliği  Polartech-Kometa Takımı\'ndan 01.05.22 ile  Awet Habtom alırken, üçüncülüğü ise Wilier Triestina-Bella Italia Takımı\'ndan Edoardo Zardini de 01.05.24 ile elde etti.
131 BİSİKLETÇİ YARIŞTI
Saat 09.30\'da Tünektepe\'deki Teleferik Tesisleri önünden verilen startla birlikte 131 bisikletçi etaba başladı. Startla birlikte hemen kaçışlar başlarken, 3\'üncü kilometre geçildiğinde aralarında  Salcano Sakarya Takımı\'ndan Ahmet Örken\'in de bulunduğu 3 kişilik kaçış grubu arayı 22 saniye kadar açtı. Arkalarında ise hemen 22 kişilik bir başka kaçış grubu oluştu. Ahmet Örken ile birlikte Ukrayna Milli Takımı\'ndan Makssym Vasyliev ve Erı-Tel\'den Daniel Habtemicheal ön grupta yer aldı. Çakırlar mevkii geride kalırken fark 58-54 saniye arasında gitti geldi. Bu üçlüye yetişmek için atak yapan  Tarletto Isorex Takımı\'ndan Ruben Scheire ile Polychronis Tzortzakis fazla gidemedi ve yakalandı.
Finişe 15 kilometre kala tırmanışın başlamasıyla birlikte bisikletçiler tek tek hünerlerini sergilemeye başladı. Marathon-Tula Cycling\'ten Artem Ovechkin, temposu ile gruptan ayrıldı. Ardında 30 kişilik bir grup bırakan Artem, zaman farkını 1 dakikanın üzerine çıkardı.
OVECKHIN FİNİŞE TEK BAŞINA GELDİ
24.7\'nci kilometre geçilirken etabın ilk yokuş primi kapısından geçildi. Geyik Bayırı\'ndaki primini Artem Ovechkin kazandı. 30 kişilik arka grup tempo artırmaya başladı.
Buna rağmen Artem yeniden atak başlattı ve finişe ulaştı. Finişe tek başına gelen Artem Oveckhin, tırmanış etabının zaferini doyasıya kutladı.
TOUR OF ANTALYA YARIN SİDE-LARA ETABI İLE SON BULACAK
Toplam 430 kilometrelik Tour Of Antalya yarın koşulacak Side-Lara etabı ile son bulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Finişten görüntüler
-Ödül töreninden detaylar
- Genel detaylar

FOTOĞRAFLI

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