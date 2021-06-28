Tour de France'te onlarca yarışçının kaza yapmasına sebep olan seyirci hakkında soruşturma başlatıldı

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Fransa'da yetkililer bir seyircinin cumartesi günü Tour de France'ta onlarca yarışçının kaza yapmasına sebep olmasıyla ilgili bir soruşturma başlattı.

Kazaya Tour de France'ın açılış etabında yolun kenarında duran bir seyirci sebep olmuştu. Seyirci, yarışçıların önüne geçip kameraya bir karton pankart göstermeye çalıştı.

Pankar Alman yarışçı Tony Martin'e çarparak bisikletinden düşürdü. Martin'in düşmesiyle onu takip eden onlarca yarışçı da düştü.

Birçok kişinin düşmesi sonucunda yarış durdu.

Fransa'nın batısındaki Finistère bölgesinde polis, "Güvenlik önlemlerini ihlal ederek istemsizce yaralanmaya yol açma" ile ilgili bir soruşturma başlattı.

Kazaya sebep olan seyircinin yetkililer gelmeden olay yerinden kaçtığı, polisin görgü tanıklarına ulaşmak istediği belirtildi.

Kazadan sonra üç yarışçı Tour de France'tan çekildi.