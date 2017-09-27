Tottenham Teknik Direktörü Pochettino'dan Kane'e övgü: Sevgimi anlatamam; eşlerimiz çok kıskanç

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Mauricio Pochettino, takımının golcüsü Harry Kane'i, "Onu ne kadar sevdiğimden bir kez daha bahsetmeyeceğim, çünkü eşlerimiz çok kıskanç" sözleriyle övdü.

Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'nde APOEL'i deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yaparak kalitesini bir kez daha gösteren Harry Kane hakkında Pochettino, "O, inanılmaz bir oyuncu. Onu ne kadar sevdiğimden bir kez daha bahsetmeyeceğim çünkü eşlerimiz çok kıskanç" diye konuştu.

İngiliz ekibinin 'gol makinesi' olan Kane, bu sezon takımının formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 9 gol ve 1 asist yaparak 10 gole doğrudan etki etti.