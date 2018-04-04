Tottenham, son 1 yılda %46 artan gelirini açıkladı

Son yıllarda artan yayın hakları ve sponsorluk gelirleriyle Avrupa kulüplerini ekonomik anlamda fazlasıyla geride bırakan İngiliz kulüpleri gelir rekorları kırmaya devam ediyor.

Premier Lig'in parlayan yıldızı Tottenham da yeşil sahalardaki başarısını finansal verilere taşıyan kulüplerin başında geliyor. Transfer piyasasında yaptığı planlı hamleleri ve öz kaynaklarından çıkardığı oyuncuları menajer Mauricio Pochettino'nun taktiksel dehasıyla buluşturan Londra ekibi, Premier Lig'de üst üste üçüncü sezon ilk dört sırada yer alma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; kazandığı başarılarla kasasını dolduran Tottenham, 2017 yılında elde ettiği rekor geliri açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 30 Haziran 2016 ve 30 Haziran 2017 arasındaki dönemde kulüp gelirlerinin önceki yıla %46 artış göstererek, 306 milyon sterline ulaştığı duyuruldu.

Bu süreçte yeni stadyumunun inşa çalışmalarını da başlatan Londra ekibi bununla yetinecek gibi görünmüyor. Başkan Daniel Levy, önlerinde başarmaları gerek birçok hedef olduğunu belirtirken, ''62 bin kişilik yeni stadımıza önümüzdeki sezon taşınmayı planlıyoruz. Stat projemiz 750 milyon sterlin'e ulaşan ve bizi yeni bir çağa taşıyacabilecek bir atılım. Bundan sonra kendimizi başarılı olarak niteleyebilmemiz için kupalar kazanmaya başlamamız gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de bitime 7 hafta kala en yakın takipçisi Chelsea'nin 8 puan önünde dördüncü sırada bulunan Tottenham, sezonu ilk 4 sırada tamamlarsa üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı garantileyecek.