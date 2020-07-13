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Spor

Tottenham'ın yıldızı Serge Aurier'in kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

13 Temmuz 2020 16:39

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Serge Aurier'in kardeşi Christopher Aurier, Fransa'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Toulouse kentinde bir gece kulübü çıkışında vurularak karnından yaralanan 26 yaşındaki Christopher'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Öte yandan Tottenham Kulübü, Christopher'ın ölümü dolayısıyla Aurier ailesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kardeşi Serge gibi Lens altyapısından yetişen Christopher, amatör seviyede futbol oynuyordu.

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