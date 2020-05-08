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Spor

Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son tezkeresini aldı!

08 Mayıs 2020 12:22

Geçtiğimiz ay askerliğini tamamlamak üzere Güney Kore'ye giden ve orduya katılan Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son, 3 haftalık askerliğini tamamladı ve terhis oldu.

2018 Asya Oyunları'nda ülkesiyle birlikte altın madalya kazanan ve uzun dönem askerlikten muaf olan Heung-min Son, üç haftalık zorunlu görevi için ülkesine gitmişti. Nisan ayında orduya katılan Son, askerlik görevini tamamladı ve terhis oldu.

Heung-min Son, eğitim süresini en iyi tamamlayan 5 kişiye verilen ödülden birini alarak tezkeresini aldı. Son'a askerdeki başarılarından dolayı 'Pilsung' adlı ödül verildi.

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