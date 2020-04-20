Tottenham'ın Koreli yıldızı Heung-Min Son vatani görevine başladı!

İngiltere Premier Lig'de forma giyen Tottenham'ın yıldızı Heung-Min Son, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) yüzünden sezonun ertelenmesiyle Güney Kore'de üç hafta sürecek askerlik hizmetine başladı.

Güney Kore'ye döndükten sonra iki haftalık karantina süresini tamamlayan Heung-Min Son, yasalar gereği 28. yaşına girmeden askerlik görevini tamamlaması gerekiyor. Son, deniz piyadesi olarak orduya katıldı.

21 ay hizmet vermesi gereken Güney Koreli oyuncu, 2018'de Asya Oyunları'nda altın madalya kazanan takımın bir parçası olduğu için muafiyet kazandı ve görevini üç hafta içinde tamamlama şansı tanındı.

Güney Koreli yıldız görevini yapmazsa yasalara göre hapis cezası alacaktı.