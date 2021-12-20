Tottenham hükmen mağlup sayıldı; Konferans Ligi'nden elendi

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UEFA, Tottenham'ın Covid-19 vakaları nedeniyle çıkamadığı maçta Rennes'in hükmen galip sayılmasına karar vererek İngiliz devini Konferans Ligi'nin dışına itti.

9 Aralık tarihli karşılaşma, Londra kulübünde 13 pozitif vaka tespit edilmesiyle ertelenmişti. Maç için iki tarafın da uygun olduğu bir tarih bulunamayınca UEFA kararı disiplin kuruluna bırakmıştı.

Rennes'in 3-0 hükmen galip sayılmasıyla Fransız ekibi grupta birinci sırada, Hollanda ekibi Vitesse ise ikinci sırada bitirdi. Tottenham grubu 3. bitirerek elendi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "UEFA Temyiz Kurulu'nun aldığı karar ve maçın tekrar planlanması için ek tarih verilmemesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bu kararı kabul edip hala içinde olduğumuz turnuvalara odaklanmalıyız" denildi.