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Spor

Tottenham Hotspur kalecisi Hugo Lloris gözaltına alındı

Deneyimli file bekçisinin 11 Eylül Salı günü hâkim karşısına çıkacağı kaydedildi

25 Ağustos 2018 00:00

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un kalecisi Hugo Lloris, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile şampiyonluk sevinci yaşayan 31 yaşındaki Lloris, cuma günü sabaha karşı polisler tarafından gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. 

Deneyimli file bekçisinin 11 Eylül Salı günü hâkim karşısına çıkacağı kaydedildi. 

Lige Newcastle United ve Fulham galibiyetleriyle başlayan Tottenham Hotspur, pazartesi günü deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. 

2012 yılında Olympique Lyon takımından Londra ekibine transfer olan Lloris, 256 maça çıktı.

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