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Spor

Tottenham, eski teknik direktörü Pochettino ile temas kurdu

27 Mayıs 2021 15:18

T24 Dış Haberler

Tottenham'ın tekrar eski teknik direktörü Mauricio Pochettino'yu kulübün başına geçirmek için başarılı futbol adamı ile temasa geçtiği belirtildi. 

49 yaşındaki Arjantinli 2019'un Kasım ayında Tottenham'da görevden alınmış ve yerine Jose Mourinho getirilmişti. Mourinho geçen ay görevden alındı.

BBC Sport'un aktardığına göre Tottenham ve PSG arasında Pochettino ile ilgili bir temas olmadı.

Haberde, Tottenham'ın teknik direktör ile temas kurduğu belirtildi.

Pocchettino PSG ile bu sene ligde şampiyonluk olamamış ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde elenmişti.

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