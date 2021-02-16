Tottenham'da Mourinho'nun tahtı sallanıyor

İngiliz basınında yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktör Jose Mourinho'nun yerine Leicester City Menajeri Brendan Rodgers'ı getirmeyi hedefliyor.

Premier Lig'de Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho işinden olabilir.

Daily Mail'ın haberine göre Tottenham'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Jose Mourinho'nun koltuğu sallanmaya başladı. Londra ekibi Portekizli teknik adamın alternatifini yakınında buldu.

Tottenham, Jose Mourinho'nun görevden alınması durumunda Leicester City Menajeri Brendan Rodgers'ı göreve getirmek istiyor.

48 yaşındaki Rodgers 3 yıllık Celtic macerasının ardından 2019'da Leicester City'nin başına geçmişti. Leicester'da parlak bir dönem geçiren Rodgers daha önce Liverpool, Swansea City, Reading ve Watford'ı çalıştırmıştı.

Tazminatı dudak uçuklattı

İngiliz basınının haberlerine göre Portekizli teknik adamın, görevine son verilmesi halinde 40 milyon euro tazminat alacağı yazıldı.

Sözleşmesinde yıllık 17,5 milyon euro'luk kazancı görünen tecrübeli hoca, ligin en yüksek maaşlarından birine sahip.

Son 5 Premier Lig maçında 4 mağlubiyet alarak 24. hafta sonunda 1 maçı eksik olarak 9. sırada yer elan Tottenham, Şampiyonlar Ligi bileti alacak ilk 4 sıranın ise 6 puan gerisinde bulunuyor.