Tottenham'da Antonio Conte kuralları: Ketçap ve mayonez tüketimi yasaklandı

Tottenham'ın yeni teknik direktörü Antonio Conte, takımın başına geçer geçmez yeni kurallar getirdi. Conte, oyuncularının ketçap ve mayonez tüketmesini yasakladı.

Tottenham'ın yeni teknik direktörü Antonio Conte, takım içinde disiplininden taviz vermek istemiyor. Takım içindeki otoritesini ilk günden yansıtmaya çalışan İtalyan teknik adam, futbolcularına da yeni kurallar getirdi.

Daily Mail'in aktardığı habere göre oyuncularından bazılarının aşırı kilolu olduğunu belirten Conte, futbolcularının beslenme alışkanlıkları ile ilgili yeni kurallar getirdi. Tesislerde ağır yiyecekleri ve sandviçleri menüden çıkartan teknik adam ketçap ve mayonez kullanımını da yasakladı.

Ayrıca oyunculara verilen meyve suyu miktarında ve yemek pişirmede kullanılan yağ miktarında da kesintiler yapıldı. Conte, Chelsea'yi çalıştırırken de buna benzer kurallar uygulamıştı.