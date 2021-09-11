Tottenham, Crystal Palace karşısında dağıldı!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Crystal Palace ile Tottenham karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Crystal Palace, 3-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Tottenham, Tanganga'nın 53 ve 58'te gördüğü sarı kartların ardından 10 kişi kaldı.

Crystal Palace, 75. dakikada penaltıdan Wilfried Zaha'nın golüyle öne geçti.

Crystal Palace'ın yeni transferi Odsonne Edouard, oyuna girdikten 29 saniye sonra 84. dakikada Tottenham filelerini havalandırdı. Edouard, 90+3'te bir kez daha sahneye çıkarak skoru belirledi.

Haftaya Premier Lig'in puan kaybetmemiş ve gol yememiş tek takımı olarak giren Tottenham, böylece serisini noktaladı ve 9 puanda kaldı. İlk 3 haftayı 2 gol atarak ve 2 puan alarak geçen Palace, böylece ilk 3 puanını farklı bir galibiyetle aldı, puanını 5'e çıkardı.

Tottenham, gelecek hafta Chelsea'yi konuk edecek. Crystal Palace ise Liverpool deplasmanına gidecek.