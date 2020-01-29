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Spor

Tottenham aradığı yıldızı Hollanda'da buldu

Londra temsilcisi, 22 yaşındaki Hollandalı Steven Bergwijn için 27 milyon sterlin bonservis bedeli ödedi

29 Ocak 2020 19:25

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen kanat oyuncusu Steven Bergwijn'i transfer ettiğini açıkladı. Genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

PSV altyapısında yetişen Hollandalı kanat oyuncusu, 27 milyon sterlin bedelle Teknik Direktör Jose Mourinho’nun takımının yolunu tutarken, 23 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

İlk kez 17 yaşında PSV formasını giyen ve 2016-17 sezonundan beri düzenli olarak şans bulan Bergwijn, 3 lig şampiyonluğu yaşarken, 149 maçta 31 gol atma başarısı gösterdi.

Bu sezon 29 maçta boy gösteren ve 6 gol atan Hollandalı futbolcu, ilk kez Ekim 2018’de milli takım forması giydi ve şimdiye kadar 9 maçta yer aldı.

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