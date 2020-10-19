Toto Wolff'tan Hamilton'ın başarısını otomobiline bağlayanlara tepki: Kendilerinin neden bir Mercedes'in içinde olamadığını sorgulamalılar

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Formula 1'i son senelerde domine eden Mercedes-Petronas AMG'nin takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın başarılarını eleştiren pilotların önce kendilerini sorgulamaları gerektiğini ifade etti.

Hamilton, Eifel Grand Prix'yi kazanarak F1'de 91'inci yarışını kazandı ve Michael Schumacher'in rekorunu egale etti. Britanyalı pilot, bu sezonun şampiyonu olursa Schumacher'in 7 dünya şampiyonluğu rekorunu da egale edecek. Ancak F1 tarihinin efsane pilotlarından Sir Jackie Stewart gibi isimler Hamilton'ın başarısının Mercedes'in dominant F1 otomobillerine bağladı.

Bu yorumlara katılmadığını söyleyen Wolff, "Bu sporda yarış da şampiyonluk da takım olarak kazanılır. Ancak kendinizi en iyi arabada olacak duruma getirmelisiniz" dedi.

"Birçok yetenekli pilotun yanlış kararlar verdiğini görüyorsunuz" diyen Wolff, "2013'te Mercedes'e katılma kararı veren Hamilton'du. Ona verdiğimiz malzemeyle o sonuç almayı başardı" değerlendirmesinde bulundu.

Wolf, "Bunları söyleyen pilotlar neden kendilerinin bir Mercedes'in içinde olamadığını sorgulamalı" dedi.

Hamilton şu ana kadar kazandığı 6 dünya şampiyonluğunda 5'ini Mercedes'le kazanırken, bir kere de McLaren ile mutlu sona ulaştı. Britanyalı pilotun 91 zaferinden 70'i de Mercedes otomobilleriyle geldi.