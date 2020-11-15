Toto Wolff: Hamilton'la eve gittiğimizde podyumda verilen Sprite'tan farklı şeyler içeceğiz

Mercedes'in Formula 1 takım patronu ve CEO'su Toto Wolff, İstanbul'da düzenlenen Formula 1 yarışında Lewis Hamilton'ın şampiyon olmasının ardından, "Birlikte eve gideceğiz ve az önce podyumda verilen Sprite'tan farklı şeyler içeceğiz" dedi.

İstanbul'da gerçekleşen Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini lider tamamlayan Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, dünya şampiyonasında bitime 3 yarış kala şampiyonluğunu garantiledi. Hamilton, bu zaferle birlikte 7'nci şampiyonluğunu kazandı.

Hamilton'ın şampiyonluğunun ilan edilmesinin ardından açıklama yapan Mercedes'in Formula 1 takım patronu Wolff, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, Hamilton'la birlikte eve uçacaklarını ve kutlama yapacaklarını söyledi.

Wollf, şampiyonluk sonrası podyumdaki kutlama anına atıfta bulunarak, "Az önce podyumda verilen Sprite'tan farklı şeyler içeceğiz" dedi.

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