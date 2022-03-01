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Ekonomi

TotalEnergies, Rusya'da yeni projelere yatırım yapmayacağını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamada "TotalEnergies, bundan sonra Rusya'daki yeni projelere sermaye harcamayacak" dendi

01 Mart 2022 14:03

Şirketten yapılan açıklamada, TotalEnergies'in Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "askeri saldırısını" kınadığı ve Ukrayna halkıyla beraber olduğu kaydedildi.

Şirketin Ukrayna otoritelerine yakıt ve Ukrayna'dan Avrupa'ya giden göçmenlere yardım sağlayacağı aktarılan açıklamada, "TotalEnergies, Avrupa tarafından uygulanan yaptırımların kapsamını ve gücünü destekliyor ve yaptırımları Rusya'daki faaliyetleri üzerindeki sonuçlarına bakılmaksızın uygulayacak. Bu sonuçlar şu anda değerlendiriliyor. TotalEnergies, bundan sonra Rusya'daki yeni projelere sermaye harcamayacak." ifadeleri kullanıldı.

TotalEnergies'in Rus Novatek'te yüzde 19,4, Yamal LNG tesisinde yüzde 20 ve ülkedeki çeşitli girişimlerde hisseleri bulunuyor.

Daha önce Shell, bp ve Equinor ülkedeki mevcut proje ve ortak girişimlerinden çıkacaklarını açıklamıştı. (AA)

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