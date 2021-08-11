Total Energies ile Amazon'dan yenilenebilir enerji ve dijital dönüşüm için stratejik iş birliği

TotalEnergies ile Amazon'un, yenilenebilir enerji ve dijital dönüşüm alanlarında stratejik iş birliğinde bulunacakları bildirildi.

TotalEnergies'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş birliği kapsamında TotalEnergies Amazon'un faaliyetlerini yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle sürdürme taahhüdüne katkıda bulunurken, Amazon da TotalEnergies'in dijital dönüşümünü hızlandırmasına yardımcı olacak.

Bu stratejik anlaşma hem TotalEnergies hem de Amazon işletmelerini kapsayacak. Anlaşma çerçevesinde, ABD ve Avrupa'da 474 megavat yenilenebilir enerji kapasitesi taahhüt edilmesine yönelik enerji satın alma anlaşmaları imzalayan TotalEnergies ile Amazon, Orta Doğu ve Asya Pasifik'teki iş birliklerini de genişletmeyi planlıyor.

Yenilenebilir enerji ve batarya enerjisi çözümleri tedarik ederek, TotalEnergies, Amazon'un faaliyetlerini 2030 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle sürdürme ve 2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefine katkıda bulunacak.

TotalEnergies, önde gelen bulut sağlayıcısı Amazon Web Servisleri (AWS) ile bulut teknolojisine geçiş işlemlerini hızlandırarak bilgi teknolojileri dönüşümü, faaliyetlerin dijitalleştirilmesi ve dijital inovasyon süreçlerine ivme kazandıracak.

Özellikle, altyapı, hız, güvenilirlik ve inovasyon hizmetleri dahil olmak üzere kapsamlı AWS hizmetlerinden TotalEnergies'in Dijital Fabrikası önemli ölçüde faydalanacak. TotalEnergies, kritik iş akışlarını hızlandırmak ve dünya genelindeki işletmelerinde inovasyona daha da ivme kazandırmak için AWS Yüksek Performanslı Bilişim teknolojisini değerlendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TotalEnergies Doğal Gaz, Yenilenebilir Enerji ve Güç Sistemleri Başkanı Stephane Michel, şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonunu azaltma ve müşterilerini de bu misyona ortak etmek için destekleme konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

Michel, "Bu anlaşmayı imzalayarak, Amazon ile bu önemli iş birliğini yapmış olmaktan ve onların karbon nötr olma yolculuklarında onlara eşlik etmekten gurur duyuyoruz. Amazon ve AWS'nin, dijitalleşme hızı, ölçeği ve gelişimi konularında yakaladığımız yüksek ivmeyi ilerletmemize yardımcı olacağına dair güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.​​​​​​​