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Yaşam

Tosya'da katliam gibi kaza: 11 ölü, 41 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi yakınlarındaki trafik kazasında 11 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.

30 Aralık 2008 02:00

Kastamonu'nun Tosya ilçesi yakınlarındaki trafik kazasında 11kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 52 EK 044 yolcu otobüsü ile 28 K 0555 plakalı balık yüklü kamyon, saat 04.00 sularında Tosya'ya bağlı Suluca köyü Akçakavak mevkisinde çarpıştı.

İstanbul'dan Ordu'ya gittiği belirtilen otobüsle Samsun'dan İstanbul yönüne seyir halinde olan kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre yolculardan 8'i kaza yerinde üçü de  kaldırıldığı hastanede öldü. Kazada, 41 kişi de yaralandı.

Kazada yaralananlar Kastamonu ve Çankırı'daki hastanelere sevk edildi.

Yaralananların kimlikleri

Kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlenmeye çalışılırken, yaralanan otobüs yolcularının isimleri şöyle:
Musa Pürçek, Şevket Sargı, Dursun Yılmaz, Niyazi Aksu, Hüseyin Yurt, Hüsna Turan, Kadir Güney, Nihat Etgü, Zeynep Bolluk, Emine Tefir, Saniye Kalem, Yakup Arslan, Saadet Dürün, Seher Değirmen, Ahmet Şal, Günay Dikmen, Özcan
Dikmen, Dursun Garac, Şenol Eren, Esma Deniz, Mehmet Çolak, Nazmi Çağmar, Ahmet Özcan, Mevlüt Aydoğdu, Hamide Aydoğdu, Emine Göme, İhsan Karapınar, Yeter Dülgü, Ahmet Dülgü, Nazmiye Kalem, Adem Kalem, Hatice Güney, Yahya Teyfik ve Mehmet Özdenbaşı.

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