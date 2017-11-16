Tosya meydanında 600 kişi kitap okudu

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA(Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Tosya ilçesinde, Kaymakam Deniz Pişkin\'in başlattığı, \'Okuyan bir Tosya hayalim var\' kampanyası kapsamında yaklaşık 600 kişi, meydanda kitap okudu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, geçen Şubat ayında ilçede kütüphanesi bulunmayan 16 okula kütüphane kazandırmak için, \'Kütüphanesiz okul kitapsız öğrenci kalmasın\' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bankada açılan hesaba yapılan bağışlarla 1 okula kütüphane yapıldı. Kaymakam Pişkin, devam eden ve diğer 15 okula da kütüphane kazandırılması amaçlanan kampanyanın yanında, \'Okuyan bir Tosya hayalim var\' kampanyasını da başlattı.

Kaymakam Pişkin, kampanya kapsamında okul ve evlerde öğrenciler ve veliler ile kahvelerde bulunanlarla birlikte kitap okudu. Son olarak Cumhuriyet Meydanı\'nda okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe kamu çalışanlarından sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcilerine, öğrencilerden esnafa, iş adamlarına yaklaşık 600 kişi katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, tek başına bir kitap ya da tek başına bir kütüphanenin bir anlam ifade etmediğini, bu yüzden kitap okuma kampanyasını başlattıklarını söyledi. Kampanya kapsamında okullarda haftanın belli günleri okumalar yaptıklarını, evlere gittiklerini, halk eğitim kurslarına ve kahvehanelere gittiklerini anlatan Kaymakam Pişkin, şöyle konuştu:

\"\'Okuyan bir Tosya hayalim var\' kampanyasını hayal olmaktan çıkarıp gerçekliğe kavuşturmak adına buradaki varlığınıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu öyle anlaşılıyor ki okuyan bir Tosya hayali sadece bir Kaymakamın hayali değil, topyekün Tosya’nın hayali olmuştur. Bugün burada bu topluluk içerisinde muhtarlarımızdan, kamu çalışanlarımıza kadar, Emniyet mensuplarımızdan, jandarmamıza, hastane çalışanlarımıza, halk eğitim kursiyerlerimizden, siyasi parti temsilcilerimize, öğrencilerimize, hatta esnaf ve iş adamlarımız da burada. Aslında bunlar bir elin parmakları gibi ama sırası geldiğinde bu parmaklar bir yumruk gibi kenetlenip \'Buradayız\' diyebiliyor ve varlığını ortaya koyabiliyor. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde yaptığımız gibi.\"

Konuşma ardından Kaymakam Deniz Pişkin, yarım saatlik okuma etkinliğini başlattı. 600 kişi, meydanda birlikte kitap okuduktan sonra dağıldı.



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